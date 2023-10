Immortal Thor 2: il grande sacrificio del figlio di Odino per contrastare gli Dei Antichi

La rivisitazione della mitologia norrena nell’universo fumettistico Marvel da parte di Al Ewing ha aggiunto importanti novità nella storia di Thor. Nel secondo volume della nuova serie, Immortal Thor, il figlio di Odino è riuscito a contrastare la creatura che stava minacciando New York, ma a quale prezzo?

Tornaos, conosciuto anche come Utgard-Thor, è stato inviato dai suoi fratelli, gli dei antichi Gea e Utgard-Loki, è improvvisamente apparso nel cielo di New York, torreggiando sui grattacieli e sulla statua della libertà, rivendicando di essere lui la reale divinità legata alle tempeste e ai tuoni. Lo scontro ha messo a dura prova Thor, il quale ha deciso di sfruttare la Forza di Odino, il suo potere più forte e devastante, per confinare l’avversario in un altro piano e riuscire così a limitare i già ingenti danni alla città.

Nel fare questo, però, Thor è andato in contro ad un duplice pericolo. Da una parte l’utilizzo eccessivo della Forza di Odino lo costringerà ad un periodo di riposo per recuperare le energie, in cui sarà vulnerabile e mortale. Dall’altra, come presentato nelle prime pagine del secondo volume della serie, l’aver usato una capacità così potente, ereditata da Odino, lo porrà al centro dell’oscura profezia di Yggdrasil.

L’albero centrale della mitologia norrena, infatti, accettò l’accordo di Odino, di donare al figlio di Bor una conoscenza immensa a costo di un suo occhio, ma dichiarò anche che un giorno sia il Padre Tutto che i suoi figli avrebbero dovuto scontare il prezzo di una tale sapienza. Come credete che continuerà questa originale serie dedicata al dio del tuono? Ditecelo nei commenti.