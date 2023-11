Immortal Thor: il dio del tuono forgia Tomod, un'ascia dai grandi poteri

I primi due volumi di Immortal Thor hanno posto le basi per una delle più difficili avventure del dio del tuono norreno, ponendolo contro avversario straordinari e dai poteri antichi. Tali minacce conducono Thor su un percorso di cambiamenti necessari, come la decisione di forgiare una nuova arma grazie all’iconico Mjolnir.

La forza brutale garantita dallo storico martello di Thor è risultata fondamentale nello scontro col dio antico Toranos, conosciuto anche come Utgard-Thor, ma la condizione attuale del protagonista lo ha spinto a cambiare prospettiva, e creare con le sue mani un’ascia dai poteri unici. Loki ha infatti architettato un piano per imprigionare Thor in una dimensione dove è impossibile uscire solo attraverso la forza.

Una situazione complicata, alla quale il dio del tuono reagisce con un pensiero semplice: risvegliare la sua anima lavorando personalmente ad una sua creazione, magari forgiando qualcosa. Guidato da questa idea, Thor si toglie l’elmo e gli dona una nuova forma grazie a Mjolnir, una forma acuminata, letale, ed elegante.

Tormod, questo è il nome che Thor dona alla sua nuova ascia, affermando di dover dimostrare di possedere un acume affilato come la sua lama per poter risolvere gli indovinelli del fratello trickster. La forgiatura di Tomod non ha solo valore diegetico in quanto rappresenta la possibile via di fuga di Thor da quella dimensione, ma manifesta anche un’evoluzione e crescita del personaggio, consapevole delle sue responsabilità da essere divino e pronto a lasciarsi alle spalle il suo passato per intraprendere nuove sfide e scoprire sempre nuove capacità.

Per concludere, ricordiamo che il Thor del nuovo Universo Ultimate è molto diverso, e vi lasciamo ad un approfondimento sull’origine della conoscenza di Odino presente in Immortal Thor.