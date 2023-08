Immortal Thor: Al Ewing espande la mitologia norrena nell'universo Marvel

Il lavoro svolto dallo sceneggiatore Al Ewing nel 2018 con Immortal Hulk, e i riconoscimenti che ne sono conseguiti, hanno convinto il colosso Marvel Comics a investire nuovamente sulle storie originali dell’autore affidandogli una delle sue icone: il dio del tuono della mitologia norrena, tornato nella serie Immortal Thor.

In questi giorni i lettori appassionati della rivisitazione della mitologia norrena nell’universo dei fumetti Marvel sono rimasti particolarmente colpiti dal racconto del primo numero di Immortal Thor. Infatti, Al Ewing, affiancato da Martin Coccolo nei disegni e Matthew Wilson nei colori, ha proposto una storia diversa dalle solite, portando Thor nelle gelide terre di Utgard, esterne alle mura di Midgard, dove, secondo la mitologia, il dio del Tuono, Loki e Thialfi si ritrovarono ad affrontare delle prove per dimostrarsi all’altezza dei giganti.

Già dalle prime pagine del volume si capisce il differente approccio di Ewing alla narrazione delle storie del dio del tuono, donando un approfondimento sulla sua giornata tipo. Tuttavia, quando il gigante Skrymir, in realtà Utgarda-Loki, sovrano di Utgard, minaccia i Quattro Guerrieri, il pensiero di Thor va immediatamente a difesa dei suoi compagni.

Vinta la battaglia arriva in scena Loki, il quale, grazie a Wutevar, un potente catalizzatore magico, riesce a ricostruire il Bifrost, e consentire così a Thor di raggiungere la Terra e godersi momenti di tranquillità. La vita di Thor però viene investita da una nuova minaccia, poiché Utgarda-Loki ha inviato ad affrontarlo Toranos, ovvero Utgard-Thor. Un’aggiunta interessante, caratterizzata da molte libertà narrative rispetto alle basi mitologiche, ma che promette nuovo materiale nell’universo Marvel.

Voi avete letto Immortal Thor #1? Cosa ne pensate?