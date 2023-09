Immortal Thor: l'origine della conoscenza di Odino nasconde una minaccia

Il primo numero di Immortal Thor ha mostrato quanto Al Ewing si sia spinto oltre la tipica narrazione e rivisitazione della mitologia norrena già trattata nell’universo Marvel, introducendo figure dalla potenza straordinaria come Utgard-Loki e Utgard-Thor, ma cosa vogliono realmente dal dio del tuono?

La tavola conclusiva del primo volume ha lasciato sorpresi molti lettori appassionati delle avventure di Thor, il quale, dopo essersi divertito sulla Terra, si è trovato di fronte ad uno degli dei antichi, col quale condivide parte del nome. Utgard-Thor, conosciuto come Toranos, è tornato libero grazie alla sorella Gea, e ha deciso di scatenarsi immediatamente contro il protagonista.

Da lontano Utgard-Loki e Gea assistono alla battaglia, il cui risultato potrebbe non solo stravolgere il destino di Thor, ma dell’intera Midgard. Le anticipazioni sul secondo volume diffuse dalla Marvel hanno però chiarito, almeno in parte, il motivo per cui queste tre divinità antiche sembrano essere particolarmente interessate al dio del tuono. Al Ewing porta i lettori alle origini del mito norreno, quando Odino sacrificò a Yggdrasil un suo occhio per ottenere la conoscenza, come potete vedere dalla pagina riportata in calce.

L’albero accettò l’offerta, garantendo al padre degli dei un’immensa sapienza, e avvertendolo che un giorno anche i suoi figli avrebbero pagato per quell’accordo, stipulato quando le stelle erano ancora giovani. Cosa ne pensate di questa minaccia? Credete che Thor possa riuscire a contrastare il potere di un dio antico? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.

