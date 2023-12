Immortal Thor e il ruolo di Loki: Al Ewing spiega la caratterizzazione del dio norreno

Loki è da sempre un personaggio particolare, interessante da scrivere e da raccontare quanto da leggere e interpretare, e anche Al Ewing, autore e ideato della trama di Immortal Thor ha voluto esprimere i suoi pensieri riguardo il trickster della mitologia norrena in un’intervista diffusa da Marvel Comics.

“Sono convinto che Loki sia un personaggio molto importante nei fumetti di Thor, sia nel ruolo di aiutante che di antagonista”, ha così iniziato a spiegare l’autore, sottolineando poi come senza una figura prominente come il dio dell’inganno le vicende del dio del tuono sarebbero molto meno interessanti.

Ciò si ritrova anche in Immortal Thor, dato che: “Thor è la star, ma Loki si diverte ad essere una sorta di comprimario ma anche un problema ricorrente, e per farlo siamo stati costretti ad apportare qualche cambiamento”.Le rivelazioni di Ewing riguardo la caratterizzazione di Loki nella nuova serie riguardano la domanda “Loki è sia un amico che un nemico?”, e, come ha detto lo stesso sceneggiatore, la risposta è un semplice “sì”, sebbene nasconda diversi strati di significato.

L’attitudine cangiante di Loki non va infatti intesa come una minaccia imprevedibile verso cui nutrire un senso di diffidenza costante, ma come la condizione mitologica del dio dell’inganno. È sua natura essere un trickster, ed è questo tratto che lo rende un personaggio interessante da rappresentare e inserire anche nelle storie del dio del tuono.

Questa doppia natura di alleato-nemico di Loki viene espressa da Ewing con la definizione di “narratore di storie”. Loki è un narratore di storie nel senso che può trasformarsi, in poche righe del racconto, da un amico a una minaccia per il puro svolgimento della narrazione secondo i propri desideri.

Ed è questo che lo fa funzionare come personaggio, stando a quanto detto dall’autore, che ha infine invitato a scrivere e immaginare quante storie possibili sul dio dell’inganno norreno viste le potenzialità infinite che garantisce. Prima di salutarci, vi lasciamo ad un approfondimento sui tomi magici più potenti dell’universo Marvel.