Immortal X-Men, annunciato il team creativo della nuova serie Marvel

Dopo aver svelato i primi dettagli su Destiny of X, il rilancio che interesserà le testate mutanti portando gli X-Men in una nuova era, Marvel ha rivelato i suoi piani per la prima delle nuove serie che arriveranno con il rilancio: Immortal X-Men.

A gestire Immortal X-Men ci saranno lo sceneggiatore Kieron Gillen e l'illustratore Lucas Werneck. La serie debutterà a Marzo 2022 e seguirà le vicende che riguarderanno il Quiet Council, il Concilio Silenzioso, ovvero l'alleanza formata da tutti i leader mutanti del mondo Marvel.



"Grandi idee, politica, combattimenti e stile, menzogne, creazione e distruzione, il tutto raccontato sulla tela più grande possibile, nello spazio e nel tempo". Ha dichiarato Gillen a proposito di Immortal X-Men. "Ci sono personaggi che ho già scritto in passato, il cui volume è stato alzato al massimo. E ci sono personaggi che non ho mai toccato di cui mi sto innamorando. In qualche modo sono riuscito a convincere Marvel a pagarmi per divertirmi così tanto".



Il Quiet Council che vedremo nella serie sarà formato da Emma Frost, Professor X, Destiny, Mystica, Tempesta, Nightcrawler, Kitty Pryde, Colosso, Sebastian Shaw, Exodus e Sinistro. Immortal X-Men verrà pubblicato il 30 Marzo 2022. Nel frattempo, scoprite le 5 storie degli X Men da leggere assolutamente.