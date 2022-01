Immortal X-Men, Kieron Gillen parla dell'eredità di Jonathan Hickman

Con l'arrivo del rilancio delle testate degli X Men Destiny of X, si conclude la gestione di Jonathan Hickman, che negli ultimi anni ha reinventato i mutanti Marvel donando loro una mitologia completamente inedita. Uno degli autori chiamati a raccogliere l'eredità di Hickman sarà Kieron Gillen, che ha commentato il ruolo che gli è stato affidato.

Gillen farà parte del team creativo di Immortal X Men, nuova serie a fumetti che seguirà le avventure del Concilio dei leader mutanti Marvel. Nel corso di un'intervista con CBR, Gillen ha parlato dell'abbandono di Hickman e di quanto la testata Immortal X-Men sia radicata nelle trame politiche da lui imbastite negli ultimi anni.



"Mi hanno detto, 'Jonathan [Hickman] abbandonerà i fumetti-X e vogliamo realizzare una serie sul Quiet Council. Sei interessato?'. Poiché si tratta specificatamente di un fumetto sul Quiet Council, hanno stuzzicato il mio interesse. Si tratta di una serie politica e su larga scala per quanto riguarda Krakoa. E poi, è strano e l'ho realizzato solo di recente, ma se Jonathan non avesse abbandonato, io non sarei nell'ufficio-X. Non che a me non piaccia Jonathan. È che sono abbastanza sicuro che questo fumetto l'avrebbe scritto lui. A Jonathan piacciono queste storie politiche e sofisticate, che parlano di persone sedute attorno a un tavolo. È il suo genere".



Gillen ha poi parlato di come l'approccio di Hickman abbia portato alla creazione dell'attuale team posto a gestione degli X-Men: "È la storia drammatica piena di persone complicate, incasinate e intelligenti che volevo scrivere. E poter scrivere questa serie politica di supereroi in un posto stimolante come questa sorta di comune anarchica che Jonathan ha aiutato a creare è stato incredibile. Lo dico spesso perché mi piace fare questo genere di osservazioni, ma penso che l'ufficio-X sia come Krakoa, con questa comunità di persone riunite che cercano di far valere le proprie idee e sono spesso in disaccordo. Ma è parte del divertimento, e ciò su cui si basano i fumetti degli X-Men. Hai diversi punti di vista, situazioni e opinioni. Diventa questa sorta di dialettica Hegeliana in forma di fumetto. Questa è la mia teoria!".



L'uscita negli Stati Uniti di Immortal X-Men #1, scritto da Kieron Gillen e illustrato da Lucas Werneck, è prevista per il 30 Marzo 2022.