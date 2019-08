L'Immortale: arriva il primo teaser trailer e la data di uscita!

Il fumetto scritto da Hiroaki Samura tra il 1993 e il 2012 è parecchio amato dai fan sia giapponesi che italiani. Infatti, la Planet Manga riporterà l'Immortale in Italia come annunciato al Napoli Comicon 2019 con un'edizione di tutto rispetto. Ma L'immortale sta per tornare anche in televisione grazie al nuovo anime annunciato pochi mesi fa.

Il sito ufficiale di Mugen no Junin - Immortal-, nome giapponese di questo adattamento animato de L'immortale, ha annunciato tantissimi dettagli riguardanti questa nuova serie, dai doppiatori principali alla data di uscita e all'esclusiva, svelando anche un primo teaser trailer.

L'immortale debutterà a ottobre 2019 e sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Al momento non ci sono dettagli su una eventuale trasmissione in televisione degli episodi. Il primo teaser trailer pubblicato è presente in alto alla notizia ed è composto da quasi 30 secondi di clip. Si parte con la ruota di un mulino che gira, passando poi per una foresta di bambù e lo sguardo dei due protagonisti, Rin Asano e Manji. In conclusione, arriva il logo ufficiale giapponese e i crediti di alcuni degli staffer coinvolti.

Kenjiro Tsuda sarà la voce di Manji, mentre Ayane Sakura quella di Rin Asano. Hiroshi Hamasaki dirigerà l'anime allo studio LIDEN FILMS, mentre Makoto Fukami si occuperà della sceneggiatura. Shingo Ogiso farà da character designer e la cantante e compositrice Eiko Ishibashi si occuperà delle musiche. L'immortale stavolta sarà adattato completamente anche se non è stato svelato di quanti episodi sarà composto.