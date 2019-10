L'Immortale: Complete Edition è in dirittura d'arrivo in Italia

Attraverso il suo sito web, la società Planet Manga ha annunciato a tutti i suoi lettori che l'apprezzatissimo L'Immortale, famosissimo manga concretizzatosi grazie al lavoro del mangaka Hiroaki Samura, tornerà in Italia in una versione deluxe, perfetta per tutti gli appassionati.

Andando più nello specifico, il manga debutterà come L'Immortale - Complete Edition (Mugen no Juunin), e s'identificherà come una nuova e corposa edizione dell'opera originale, il tutto per un totale di quindici ricchi volumi narranti la grande avventura di Manji e Rin, originariamente pubblicata in 30 numeri. Secondo quanto annunciato, la nuova edizione si caratterizzerà anche per copertine inedite, con un totale di quindici nuove illustrazioni da collezione. Il primo volume dell'opera cartacea verrà resa disponibile dal 31 ottobre al prezzo di 14,90€.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata nel Giappone del 1782. narra la storia di Manji, samurai immortale che può essere ucciso solo con l'utilizzo di un particolare veleno. Quella che potrebbe apparire una benedizione si rivela però per l'uomo una vera maledizione che per poter essere spezzata richiederà l'uccisione di 1000 malvagi uomini. Durante i suoi viaggi, il samurai incontra Rin Asano, ragazza che lo prega d'aiutarla a vendicare la sua famiglia, massacrata da un violento gruppo di banditi.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dedicata a L'Immortale, opera che tra l'altro ha recentemente visto il sopraggiungere di un nuovo adattamento animato.