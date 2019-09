L'Immortale: confermato il numero di episodi del nuovo anime!

Uno degli anime più attesi in arrivo dal mese di ottobre è senza dubbio L'Immortale, opera tratta dall'omonimo manga di Hiroaki Samura che arriverà sotto il marchio Amazon Prime Video. Nuovo anime storico per il colosso gestito da Jeff Bezos quindi, ma che finora aveva lasciato un dettagli non da poco ancora sconosciuto: il numero di episodi.

Dopo il trailer del nuovo anime di L'Immortale, finalmente viene svelato il numero di episodi totali. L'Immortale sarà composto da 24 episodi, che come hanno fatto notare alcuni fan sono pochi per adattare completamente l'opera come affermato qualche mese fa. Tuttavia non sono state escluse produzioni in più stagioni, pertanto è possibile che, in base al seguito ottenuto, nei prossimi anni Amazon Prime Video si dedichi ad adattare tutti e 31 i volumi del manga di Hiroaki Samura.

L'annuncio è arrivato sulla rivista Afternoon di Kodansha, dove attualmente è pubblicato lo spin-off Mugen no Junin: Bakumatsu Arc, dove Manji dovrà affrontare alcuni dei guerrieri più potenti della storia giapponese. In partenza il 10 ottobre, l'anime Mugen no Junin - Immortal sarà diretto da Hiroshi Hamasaki (Steins;Gate) sotto la produzione dello studio LIDEN FILMS. Makoto Fukami (Psycho Pass) sarà lo sceneggiatore, mentre Shingo Ogiso (The Heroic Legend of Arslan) fornirà il character design.