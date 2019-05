L'Immortale Hulk: la Marvel introduce nel numero 18 un nuovo abominio

L'Immortale Hulk ha raggiungo il numero 18 della sua serializzazione, ed uno dei nemici storici del gigante verde sembra aver fatto la sua ricomparsa sulle pagine del fumetto con una nuova forma. Il ritorno dell'antagonista era stato anticipato da tempo dalla Marvel, che aveva lasciato indizi qua e la per solleticare gli appassionati.

Mesi fa, Bruce Banner ha scoperto che gli Hulk sono praticamente immortali. Lui aveva sconfitto la morte, proprio come Doc Sampson, e Betty Ross, sopravvissuta ad un proiettile alla testa. Tutto ciò lo ha portato alla tomba del suo vecchio amico Rick Jones. La tomba era vuota, suggerendo che anche Rick fosse resuscitato. Da allora la vecchia personalità di Hulk Il Grigio, Joe Fixit, è riemersa, ma alberga nel corpo umano di Bruce Banner.

Nel numero 18 Bruce riprende il controllo, ritrovandosi in Reno, controllando il motel dove si era apparentemente risvegliato. La sua conversazione con "Il Diavolo Hulk" è però interrotta quando un mostro attacca la città. Quella creatura non è altri che il nuovo Abominio. A questo punto Hulk assume Emil Blonsky, l'Abominio originale. Quando si avvicina abbastanza da vedere dentro la testa della creatura, si rende conto che non è Blonksy, ma Rick Jones. Il suo volto umano è intrappolato in una mano raccapricciante, implorando la morte.

La base Shadow ha dato la caccia ad Hulk e hanno preso il corpo di Rick per attirare la loro preda. Hanno poi inserito il DNA di Blonsky dentro di lui e utilizzato le radiazioni gamma per riportarlo in vita e trasformarlo nella loro versione personale dell'Abominio. Questa nuova creatura è perfettamente in linea con le atmosfere body-horror della serie, e non vediamo l'ora di leggere il prossimo numero per sapere come reagirà Hulk alla scoperta.

Sono state fatte delle affermazioni per quanto riguarda il futuro cinematografico di Hulk, mentre una teoria interessante lo immaginerebbe come villain della fase 4 degli Avengers.