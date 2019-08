L'Immortale: nuovi dettagli e cast per l'anime storico

La serie di culto di L'Immortale, in originale Mugen no Junin (traducibile come "L'Abitante dell'Infinito"), ricevette già diversi anni fa un anime di 13 episodi che però traspose solo una piccolissima parte della ben più complessa e lunga opera di Hiroaki Samura. Ora potremo vedere probabilmente un L'Immortale completo dall'inizio alla fine.

A pochi mesi dalla messa in onda per Amazon Prime Video, L'Immortale si è mostrato da poco con un teaser, mentre ora escono nuovi dettagli sui doppiatori che sono entrati a far parte del cast. Come riportato dal numero 10 di Afternoon, rivista di Kodansha dove è stato serializzato il manga di L'Immortale diversi anni fa, i doppiatori che si uniscono a Mugen no Jūnin -Immortal- saranno i seguenti:

Nozomu Sasaki as Kagehisa Anotsu

Eiji Hanawa as Sabato Kuroi

Houko Kuwashima as Makie Otono-Tachibana

Tatsuhisa Suzuki as Taito Magatsu

Shunsuke Sakuya as Eiku Shizuma

Shinya Fukumatsu as Sōsuke Abayama

Questi si uniscono a Kenjiro Tsuda e Ayane Sakura che daranno la voce rispettivamente a Manji e Rin Asano. La presenza di Kuroi Sabato fa capire che la nuova serie animata coprirà anche i primi eventi della storia, già coperti dal precedente anime del 2008. I fan non vedono l'ora di poter riabbracciare L'Immortale, che tornerà per l'occasione anche in Italia con una nuova edizione grazie a Planet Manga a partire proprio da ottobre, stesso mese in cui arriverà Mugen no Jūnin -Immortal-.