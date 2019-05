L'immortale: il nuovo anime adatterà completamente l'opera?

Dopo anni di silenzio, sembra che sia in Italia che in Giappone il manga di Hiroaki Samura, L'immortale, storia incentrata sul ronin Manji e la giovane Rin, sia tornato alla ribalta prepotentemente. Infatti, in Italia è stata annunciata una nuova edizione da Planet Manga, mentre in Giappone addirittura uno spin-off e una nuova serie animata.

Quest'ultimo è stato annunciato solo poche settimane fa. Ora però i fan si sono chiesti: questo nuovo anime di L'immortale adatterà completamente l'opera, e fedelmente, oppure si tratterrà ai primi archi narrativi? Ebbene, la risposta sembra essere finalmente giunta da Kodansha.

Mentre la serie precedente del 2008, in soli 13 episodi, narrava esclusivamente i primi volumi del manga, Kodansha ha dichiarato che questa nuova serie sarà un "adattamento animato completo". Ovviamente la dichiarazione è un po' criptica, ma potrebbe significare che riusciremo a vedere tutta la storia di Manji e Rin animata, dall'inizio alla fine, e quindi in modo più che degno. Inoltre, sul sito ufficiale della serie, dove è comparsa la stessa dichiarazione, è stato anche inserito il nuovo logo ufficiale dell'anime che recita: Mugen no Jūnin -Immortal-

Mentre Samura è impegnato con un altro manga, L'immortale tornerà anche con una nuova storia sequel, Mugen no Jūnin - Bakumatsu no Shō (L'immortale: L'arco di Bakumatsu), con gli autori Kenji Takigawa allo storyboard e Ryu Suenobu ai disegni.