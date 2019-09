L'Immortale: nuovo spettacolare trailer e data di uscita per l'anime di Amazon Prime Video

Recentemente Amazon Prime Video ha iniziato a concentrarsi molto sugli anime e specie su quelli in ambito storico. Un esempio è Vinland Saga, popolarissimo manga di Makoto Yukimura incentrato sui vichinghi. Da ottobre però si unirà sulla piattaforma del colosso anche L'Immortale che si mostra in un nuovo trailer che rivela la data di uscita.

Dopo il primo teaser e la comunicazione del mese di uscita, stavolta vediamo un trailer di L'Immortale completo, ricco, entusiasmante con i personaggi e un'infarinatura della storia. Questo secondo video promozionale, che potete vedere in alto, ci presenta nuovamente i protagonisti Manji e Rin, con i loro rispettivi doppiatori, ma anche la violenza a cui Amazon Prime Video ci vuole abituare per questo titolo.

Non mancano poi i membri dell'Ittoryu, la famigerata scuola di spada che sarà il perno centrale di tutte le avventure che Manji e Rin dovranno superare per raggiungere l'obiettivo della ragazzina. Il trailer in particolare si focalizza sui membri centrali del gruppo, capeggiati da Kagehisa Anotsu. Nel resto del video, della durata di quasi due minuti, sfilano poi altri personaggi come Makie Otono-Tachibana e Taito Magatsu, oltre a varie scene di combattimento condite con tanto sangue.

La data di uscita di L'Immortale è fissata per il 10 ottobre su Amazon Prime Video, data nella quale verranno proposti contemporaneamente gli episodi 1 e 2. Manca quindi un solo mese all'uscita della versione animata di questo capolavoro scritto e disegnato da Hiroaki Samura e pubblicato anni fa sulla rivista Afternoon di Kodansha.