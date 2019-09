L'Immortale: svelati 9 personaggi della serie animata

Dopo aver condiviso i primi nomi del cast de L'Immortale, serie animata che potremo trovare nel catalogo di Amazon Prime Video, l'azienda statunitense ha rivelato altri nove personaggi che conosceremo nel corso delle puntate dedicate alla storia di Manji.

Ecco di chi si tratta:

Saburo Anotsu, doppiato da Yousuke Akimoto

Araya Kawakami, con la voce di Masato Obara

Kagimura Habaki, Jouji Nakata

Kyakurin, personaggio della doppiatrice Marika Hayashi

Giichi, Hiroshi Shirokuma

Shira, su cui ha lavorato Tooru Nara

Shinriji, Chikahiro Kobayashi

Sori, Tomokazu Seki

Yaobikuni, che sarà doppiato da Ako Mayama

Un cast molto numeroso, adatto per una serie ad ampio respiro come L'Immortale, pubblicata sulla rivista Afternoon dal 1993 al 2012. I fan potranno vedere i primi due episodi a partire dal 10 ottobre e il sito dell'opera ha voluto assicurare tutti gli appassionati che questa volta sarà l'intero manga ad essere trasposto su piccolo schermo. È infatti già presente una prima versione della serie, composta però da soli 13 episodi, troppo pochi per le numerose avventure del ronin creato da Hiroaki Samura.

Nel frattempo ecco il primo trailer de L'Immortale condiviso da Amazon Prime Video, scopriamo quindi che alla regia troveremo Hiroshi Hamasaki, conosciuto per opere come Steins;Gate e Orange, mentre l'artista Kiyoharu si occuperà dell'opening composta per l'occasione e intitolata "Survive of Vision".