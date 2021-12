Immortals Fenyx Rising: l'Odissea di Fenyx, arriva il fumetto sequel del gioco Ubisoft

Continua la collaborazione tra la casa editrice Star Comics e Ubisoft. Dopo i volumi dedicati all’universo di Rabbids, e allo speciale gratuito su Assassin’s Creed Valhalla, arriva in Italia anche la miniserie a fumetti dedicata ad Immortals Fenyx Rising, titolo che ha riscosso un discreto successo nel 2020, intitolata L’Odissea di Fenyx.

Si tratta di un graphic novel, diviso in due atti, che prosegue la narrazione di quanto vissuto nel videogioco. Fenyx, la guerriera divina che ha sconfitto il potente Tifone, si ritroverà di fronte a nuovi pericoli e minacce.

Un banchetto organizzato da Tantalo, figlio di Zeus e assassino di suo figlio Pelope, dà inizio alla storia che, tra tradimenti e sacrifici, porterà la protagonista a discendere verso l’Ade per riportare in vita Pelope. Una storia intrigante, capace di coinvolgere gli appassionati che hanno trascorso decine di ore nella splendida Isola d’Oro, e impreziosita dal talento dello sceneggiatore Nykko e dei disegnatori Looky e Siamh.

Un pericoloso viaggio dove gli autori hanno deciso di inserire numerose figure della mitologia greca, alle quali saranno dedicati diversi approfondimenti e speciali alla fine dei due albi. Si tratta di un primo, importante, passo di Ubisoft per costruire il franchise di Immortals Fenyx Rising. In calce alla notizia potete trovare la fantastica cover del primo volume pubblicato sotto l’etichetta Astra, in arrivo nelle librerie il 22 dicembre al prezzo di 16,90 euro.