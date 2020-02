L'imperatore appare! ONE PIECE capitolo 970 vede Kaido contro Oden

Prosegue il flashback di Oden Kozuki, uno dei più importanti della storia e che sta costituendo quasi la totalità della terza parte di Wanokuni. Dopo aver assistito a eventi storici di ONE PIECE, è il turno di riscoprire il passato della famosa isola di samurai e di come Kaido e Orochi ne abbiano assunto il controllo portandola alla realtà odierna.

Il capitolo 970 di ONE PIECE finalmente arriva a uno dei momenti topici: la battaglia tra Oden Kozuki e Kaido delle Cento Bestie. Il titolo dell'episodio settimanale è proprio "Oden VS Kaido" che già basta per attirare l'attenzione degli appassionati. Mentre Bege continua la sua miniavventura su Dressrosa, circondato da cittadini che vogliono baciarlo, sull'isola Oden si dirige verso la magione di Kaido insieme ai suoi fidi samurai.

L'imperatore non si fa cogliere di sorpresa, menzionando anche la possibilità che ci sia una spia tra le fila del daimyo di Kuri, e blocca il passo di Oden a Udon. Davanti a Oden, sorpreso, si stagliano Kaido in forma di drago e un vasto esercito di pirati. Come spiega il drago, è una fortuna che Oden si sia comportato proprio come preventivato, avendo il cuore tenero come Barbabianca e Roger. Se questo scontro fosse avvenuto cinque anni prima, al ritorno di Oden su Wanokuni, per i pirati delle Cento Bestie le cose sarebbero state molto più difficili.

Lo scontro inizia e Oden mette subito in mostra la sua forza abbattendo un nemico dopo l'altro. I suoi alleati invece si ritrovano coinvolti e circondati, affrontando anche pirati del calibro di King e Queen. Al gruppo di protagonisti si aggiunge anche Shinobu la ninja, desiderosa di aiutare il legittimo shogun. La battaglia prosegue finché Oden non decide di attaccare direttamente Kaido: col suo stile a due spade ferisce il corpo dell'imperatore provocando la famosa cicatrice a X.

Tuttavia i nemici riescono a fare uso del potere della vecchia Kurozumi: fingendosi Momonosuke, Oden si lancia a proteggerlo subendo in pieno l'attacco di Kaido. Oden è sconfitto e anche i suoi aiutanti fanno la stessa fine. Shinobu viene lasciata libera, ma per i nove foderi rossi e il loro comandante è prevista una morte cruenta. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.