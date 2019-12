L'imperatore Kaido imperversa in un'epica action figure a tema ONE PIECE

Il temibile Kaido, attuale antagonista principale della saga di Wanokuni, è uno dei villain più temibili e pericolosi dell'immaginario di ONE PIECE. Nonostante la sua trepidante presenza, l'anime ha cambiato alcune scene del manga, in particolare l'attesissima scena di combattimento tra l'Imperatore e Rufy.

Mentre l'adattamento televisivo stupisce il pubblico con un comparto tecnico a dir poco spaventoso, seppur non senza polemiche in merito all'alterazione dall'originale, il manga di Eiichiro Oda prosegue spedito in attesa di concludere la storia entro i prossimi 5 anni. Lo stesso sensei, infatti, ha voluto sottolineare al Jump Festa 2020 che il flashback su Oden rischia di spoilerare gravemente il contenuto del ONE PIECE.

Per non essere da meno alla rapidità con la quale si stanno susseguendo le ultime rivelazioni dell'opera, anche il merchandise ufficiale ha ingranato la marcia proponendo al pubblico una nuova action figure in edizione limitata di Kaido. La statuetta in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae la maestosità dell'Imperatore, con una cura ai dettagli pazzesca e raffinata. Ovviamente, un tale livello di dettaglio non può che essere accompagnato da un prezzo stellare, ben 363 euro senza contare le spese di spedizione. Disponibile al pre-ordine già a partire dal 26 dicembre, la spedizione dell'action figure non avverrà non prima di agosto 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.