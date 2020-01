Le imponenti serie di digievoluzioni di Agumon in un action figure da quasi 500 euro

L'interesse per lo straordinario mondo dei Digimon è solo un sintomo della capillarità del brand con la quale ha inserito le proprie radici nell'infanzia del mondo orientale e occidentale. In particolare, la prima serie è uno dei titoli più amati dalle più numerose generazioni, complice una storia matura e ben caratterizzata.

Nel corso degli anni, il fenomeno del merchandising ha minato la qualità generale del franchise, costretto a sottostare a politiche atte a incrementare le vendite. Ciò, inevitabilmente, ha portato alla nascita di serie animate discutibili, con personaggi che nulla avevano a che fare con la maturità di "Adventure".

Nonostante questo, la recente notizia dell'annuncio di un nuovo anime dei Digimon, in occasione di un evento dedicato a Last Kizuna, l'ultimo film della celebre saga che chiuderà le avventure di Tai e Agumon, ha destato comunque grande entusiasmo all'interno della community. A tal proposito, volevamo segnalarvi l'uscita della nuova action figure realizzata da GD Studio che raffigura, in ordine, le digievoluzioni di Agumon.

Il modellino in scala in questione, dalle dimensioni di 69x46x42 (in cm), sarà disponibile a partire dal secondo semestre del 2020, alla modica cifra di 471 euro a cui si aggiungo le eventuali spese di spedizione. Tale prezzo, tuttavia, è rapportato all'esclusività del pezzo, limitato ad appena 258 copie in tutto il mondo. Pertanto, sul sito ufficiale, se interessati, potete già partecipare al preordine dell'action figure, purché sia prima dell'esaurimento scorte.