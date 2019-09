Importante lutto per il mondo dei manga, ci lascia George Abe, l'autore di Rainbow

A solo un paio di mesi dalla dipartita di Monkey Punch, leggendario creatore di Lupin III, un altro lutto colpisce la già ferita cultura nipponica. A 82 anni, ci lascia George Abe, storico autore di Rainbow.

A diffondere la notizia ci pensa direttamente il sito ufficiale del sensei, che tramite una nota annuncia la scomparsa dell'autore a causa di una polmonite. George Abe ha vissuto una vita particolare, intensa, condizionata da una seconda guerra mondiale che lo ha costretto a passare larga parte della sua vita in carcere.

Fu proprio da quella esperienza e dal suo amore per la cultura giapponese a dare alla luce la sua carriera come mangaka, inaugurando quel piccolo capolavoro che è Rainbow, tratto proprio dai giorni passati in prigione. L'opera godette in seguito persino di un adattamento animato a opera di Madhouse, ad oggi considerato una delle trasposizioni più emozionali e meglio quotate dalla critica internazionale. Un titolo indimenticabile, una prigione di vita che ha ispirato uno degli autori più importanti del ventennio, nonché un uomo di profonda cultura.

L'intera redazione di Everyeye si stringe al dolore della famiglia del sensei, così come all'intero mondo della cultura nipponica che tanto amiamo e rispettiamo, che oggi lascerà nella storia una persona libera.