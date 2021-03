Il momento più importante di Roger in una key art ufficiale di ONE PIECE

Ormai l'Ichiban Kuji è un concorso popolarissimo in Giappone, ma che negli scorsi anni si è fatto sentire anche in Italia. Ogni anno, a marzo, l'azienda Bandai propone questo gioco mettendo in palio premi provenienti dai franchise più famosi, come statuette, illustrazioni e merchandising di Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto e tanti altri ancora.

Prendendo spunto dagli eventi che stanno accadendo proprio in questi mesi nell'anime di ONE PIECE, con il flashback di Oden Kozuki che ci ha da poco fatto vedere il Re dei Pirati Gol D. Roger, per l'Ichiban Kuji di quest'anno ci sarà una particolare key art dedicata proprio al leggendario uomo baffuto.

L'account Twitter Artur - Library of Ohara, sempre ben informato su tutto ciò che riguarda ONE PIECE, ha mostrato l'immagine che è stata preparata in occasione dell'evento, e come si può notare in basso al centro c'è uno dei momenti più importanti della vita di Roger e dei suoi pirati. Anche se nell'anime questa scena ancora deve essere mostrata, lo stile è quello utilizzato da Toei Animation per il proprio prodotto e vediamo Roger in basso a destra a colori mentre il resto della ciurma e sul lato in bicromia con un colore ocra.

L'episodio 966 di ONE PIECE arriverà il 21 marzo 2021, riprendendo la storia da dove era stata interrotta per la maratona femminile di Tokyo.