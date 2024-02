Un importante serie Shonen Jump torna da una lunga pausa: i lettori in festa

Arrivano ottime notizie per i fan di RuriDragon: il manga sta per tornare. La conferma è arrivata dal creatore della serie, Masaoki Shindo, il quale ha annunciato che la sua opera è uscita dalla pausa editoriale. L'attesa, lunga e carica di speranza, sta finalmente per giungere al termine.

La serie, un misto tra fantasy e dramma adolescenziale, ha catturato i cuori dei lettori con la sua narrazione coinvolgente e i personaggi indimenticabili. Ruri Aoki, la protagonista della storia, comincia la sua avventura scoprendo di essere per metà umana e metà drago, figlia di un'umana e un dragone. La serie aveva lasciato il pubblico con numerose domande lasciate senza risposta, dal mistero delle corna della ragazza al suo viaggio interiore verso l'accettazione di sé stessa. Una cosa è certa: RuriDragon aveva raggiunto numeri eccezionali prima della pausa editoriale dell'autore, dovuta ai suoi problemi di salute.



L'annuncio della ripresa della serializzazione ha suscitato un'enorme gioia tra i lettori, che non vedono l'ora di scoprire cosa riserverà il futuro di RuriDragon. Ma le novità non si fermano qui: Masaoki Shindo ha anche rivelato un cambiamento nel formato di pubblicazione del manga. Dopo aver rilasciato cinque nuovi capitoli in formato cartaceo su Weekly Shonen Jump, la serie pubblicherà i capitoli successivi esclusivamente sulla piattaforma Shonen Jump+. La serie ritornerà il 22 aprile.

Nonostante l'entusiasmo generale, c'è anche un sottile senso di preoccupazione tra i fan: la salute dell'autore, precedentemente citata come motivo della pausa della serie, rimane una fonte di incertezza. Molti sperano che il ritorno alla serializzazione non significhi un eccessivo carico stress per Shindo, mentre c'è chi afferma che questo ritorno tanto atteso potrebbe alludere al fatto che l'artista potrebbe stare finalmente bene.