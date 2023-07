Quanto sono importanti i manga per una casa editrice? Moltissimo: i dati della Dark Horse

I manga sono sempre più famosi. In occidente sono aumentati gli acquisti, mentre sempre di più sono i concorsi che in Giappone vengono dedicati ad autori stranieri, che partecipano in grande misura. Ormai lo stile manga e il metodo di pubblicazione giapponese, con le loro storie, va forte. E lo ribadisce anche una casa editrice americana.

Al San Diego Comic-Con, durante un'intervista alla casa editrice Dark Horse Comics, che si occupa della pubblicazione di diversi fumetti autoprodotti e autoriali ma anche della traduzione di materiale estero, specialmente manga, ha parlato della propria situazione finanziaria, sottolineando con una certa enfasi il contributo dei manga nei loro guadagni.

Secondo la Dark Horse, i manga rappresentano l'1% del materiale che loro propongono al pubblico, tuttavia i manga rappresentano il 66% dei guadagni della casa editrice. Un divario nettissimo e che fa capire quanto ormai sia enorme la presenza del fumetto nipponico anche nella patria dei comics. La Dark Horse Comics è nota per aver pubblicato, nel corso degli anni, tante storie famose come quelle di Frank Miller (Sin City, 300, Hard Boiled) ma anche Hellboy e molto altro ancora.

Eppure al momento le sue vendite sono principalmente trainate da Berserk, il manga di Kentaro Miura che fa sentire la sua presenza non soltanto in Giappone ma anche nel resto del mondo, nonostante le uscite a cadenza dilatata a causa della produzione più lenta della media. Infatti, Berserk è stato al top nel 2019, nel 2020 e nel 2021, mentre negli anni precedenti è stata dietro soltanto a pochi titoli, tra cui Zelda, Super Mario e World of Warcraft.

Ovviamente ci sono altri manga nella loro scuderia, come Trigun, Hellsing, Mob Psycho 100 e non solo, ma questo in generale fa capire quanto i comics stiano lasciando il passo a prodotti esterni. Invece, su Manga Plus ha fatto il suo debutto Miriam of the Skulls, un oneshot italiano.