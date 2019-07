Un imprecisato autore americano dedica un'epica illustrazione a Yu-Gi-Oh!

Con l'imminente arrivo di una nuova serie animata per Yu-Gi-Oh! anche gli autori americani sembrano essersi scoperti dalla tana, riprendendo a condividere la propria creatività sui migliori canali social della community nipponica.

La mitologica opera di Kazuki Takahashi è sin dal suo debutto un'immane e immensa fortezza di merchandise, che dal 1996 ha continuato a mietere sul mercato nuovi progetti televisivi e carte da gioco collezionabili, traghettando il franchise nell'olimpo dei brand più famosi in ambito di svago. Ciò, inevitabilmente, ha avvicinato appassionati da ogni parte del mondo, permettendo persino a figure di spicco nel settore di apprezzare il duro lavoro del sensei.

Infatti, una delle ultime illustrazioni a tema viene proprio dagli Stati Uniti, in cui un imprecisato autore avrebbe disegnato l'epico combattimento tra Kaiba e il Faraone, in un trionfo di maestosità che ha fatto impazzire i fan. Come avete ben capito, purtroppo, al momento l'autore non è ancora stato confermato, ma restiamo in attesa di novità per captare il nome di questo strepitoso e geniale artista.

La fama dell'opera ha costretto in alcune occasioni a esporre l'autore di Yu-Gi-Oh!, soprattutto a seguito di alcune dichiarazioni recitate dai personaggi a sfondo politico. Un franchise tanto famoso è al centro, dunque, di tante attenzioni, e basta un attimo per scendere nella polemica. E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione che potete ammirare in calce a questa notizia?