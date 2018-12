In arrivo le coperte ufficiali ispirate a L'Attacco dei Giganti

Tramite il suo profilo Twitter ufficiale, la casa di produzione WIT STUDIO ha diffuso l'ultimo ritrovato per quanto riguarda il merchandise ispirato al manga L'Attacco dei Giganti, di cui ha curato il fortunatissimo adattamento animato. Stavolta si tratta di qualcosa di davvero particolare: delle coperte.

Avete mai desiderato addormentarvi circondati dalle immagini dei vostri personaggi preferiti? Se la risposta è sì, e se una delle vostre serie più amate è L'Attacco dei Giganti, sappiate che avete una speranza di realizzare questo peculiare desiderio. Se infatti non è mai esistito un confine per quanto riguarda i prodotti commercializzati quando si parla di brand di un simile successo, ora sta per arrivare anche un set di coperte con sopra i volti dei protagonisti dell'opera di Hajime Isayama.

Del resto è stata proprio lo WIT STUDIO, responsabile della trasposizione animata della serie, tramite il suo account Twitter ufficiale, ha rendere noto che un tale oggetto sarebbe presto entrato in commercio. Quindi (come potete vedere nell'immagine contenuta nel post riportato in calce alla notizia), se volete farvi cullare dai membri d'élite della Legione Esplorativa, non vi resta che spendere 5000 yen.

La scelta è tra tre dei personaggi più amati della serie: dal capitano Levi, inflessibile istruttore nonché provetto assassino di Giganti senza rimorsi, al capo indiscusso della Legione, il comandante Erwin Smith, qui raffigurato in un'insolita versione in borghese, fino ad arrivare al protagonista indiscusso dell'opera Eren Jegaer, che appare più determinato che mai.

Con quale di queste coperte preferireste andare a dormire mentre attendete l'arrivo della seconda parte della terza stagione de L'Attacco dei Giganti?