In arrivo un manga one-shot di La corda d'oro disegnato da Yuki Kure

Dal Giappone arriva la notizia che il franchise legato a La corda d'oro avrà presto un nuovo manga dedicato: si tratterà di una pubblicazione one-shot, disegnata da Yuki Kure, già coinvolta in passato in questo universo, e porterà a convergere due storie differenti del passato.

Dal numero del gennaio 2019 della rivista LaLa di Hakusensha veniamo a sapere che l'universo che ruota intorno al brand de La corda d'oro potrà vantare presto un nuovo manga. Il periodico in questione ci informa infatti che Yuki Kure sarà incaricata di scrivere e disegnare una nuova pubblicazione one-shot intitolata "Kiniro no Corda Tokubetsu-hen" (La corda d'oro Parte Speciale); si tratta di un unico volume che porterà i personaggi principali del primo videogioco de La corda d'oro in contatto con quelli de La corda d'oro 3, e sarà ambientato su un'unica isola.

Il manga vedrà la luce editoriale nel numero di LaLa di Marzo, in uscita il 24 di gennaio 2019. Ricordiamo che la mangaka Yuki Kure ha già lavorata all'interno del franchise, adattando il primo gioco di simulazione d'appuntamenti La corda d'oro in un manga che si è concluso nel 2011. Ma ha poi continuato creando ad espandere quell'universo con tutta una serie di altre opere correlate, compreso quel La corda d'oro 3 che andrà a fondersi con il primo capitolo nel volume unico di cui questa notizia vi ha parlato nel primo paragrafo.

Che ne pensate? Vi piacerebbe leggere questa nuova pubblicazione nel casso arrivasse in Italia?

La corda d'oro è una serie di sei videogiochi sviluppata dal Ruby Party e pubblicata da Koei. Il primo capitolo ha ispirato l'omonimo manga, curato e adattato dalla mangaka Yuki Kure, ed in seguito anche un anime trasmesso nel 2006-2007, dal titolo La corda d'oro ~primo passo~, suddiviso in 25 episodi più un OAV. Il brand ha poi dato origine ad un secondo anime di due episodi nel 2009, intitolato La corda d'oro ~secondo passo~, e ad una terza serie animata di 12 episodi nel 2014, intitolato La corda d'oro Blue♪Sky. In Italia invece, il manga è edito dalla J-Pop con il titolo La corda d'oro, mentre la serie animata rimane tuttora inedita.