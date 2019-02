In arrivo un nuovo parco a tema dedicato al mondo di Naruto

La popolarità di Naruto nel mondo, anche anni dopo la fine della serie originale in Giappone, è sempre viva e vegeta. Dopo i tanti parchi tematici nati nell'arcipelago nipponico, arriva una nuova iniziativa dedicata al mondo del ninja biondo nella città cinese di Shanghai.

Con la collaborazione dell'azienda giapponese Nelke Planning, che si occupa da anni di prodotti a tema manga e anime, il centro commerciale Shanghai New World ospiterà un parco a tema al chiuso di Naruto. Il parco, che sarà chiamato "Naruto World", occuperà un'area di circa 7000 metri quadrati all'interno dell'undicesimo piano del centro commerciale. In calce alla notizia potete vedere anche il logo dedicato, con la scritta cinese "Naruto Shanghai" su una stilizzazione arancione del logo del Villaggio della Foglia.

Il primo parco a tema Naruto è stato creato nel J-World Tokyo, in cui sono presenti anche altre serie provenienti dalla famosa rivista Weekly Shonen Jump, ma il parco chiuderà la prossima domenica dopo sei anni di attività. Un altro parco dedicato a Naruto è il "Nijiken no Mori" (la foresta 2D) che si trova nella prefettura di Hyogo e che il prossimo aprile aprirà una nuova attrazione dedicata non solo alla serie originale, ma anche al nuovo arrivato nel franchise, Boruto.