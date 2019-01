In arrivo un nuovo set di Funko Pop dedicati a Dragon Ball Z per la London Toy Fair

Tramite un annuncio sul proprio sito internet, Funko ha ufficializzato l'arrivo di dodici nuove statuette Funko Pop dedicate a Dragon Ball Z, commercializzate in occasione della London Toy Fair di quest'anno, ma preordinabili online. Tra i personaggi raffigurati anche Goku, Vegeta, Freezer e Nappa.

Un brand come quello creato con Dragon Ball da Akira Toriyama ha veramente un'infinità di modi per portare prodotti sul mercato, e ci saranno sempre innumerevoli appassionati pronti ad acquistarli, in omaggio all'amore da loro provato per la saga. Uno degli oggetti che maggiormente si stanno imponendo nell'ultimo periodo sono senza dubbio i Funko Pop, le tanto apprezzate statuette stilizzate dedicate alle varie opere dell'intrattenimento.

Proprio oggi Funko ha annunciato quelle che sono le dodici nuove figure che andranno a riempire gli scaffali dell'imminente London Toy Fair. Le suddette statuette saranno però preordinabili proprio da oggi, e sono quindi a disposizione di chiunque voglia aggiungerli alla collezione.

Come potete vedere dalle due immagini riportate in calce alla presente notizia, i prodotti si dividono in due gruppi; il primo è quello che contiene gli oggetti che saranno venduti da tutti i rivenditori, e raffigureranno i seguenti personaggi:

Goten bambino vestito con abiti quotidiani.

vestito con abiti quotidiani. Goku nella sua tuta da combattimento proveniente dalla saga contro i guerrieri saiyan.

nella sua tuta da combattimento proveniente dalla saga contro i guerrieri saiyan. Chi-Chi nella sua versione arrabbiata, probabilmente nei confronti di suo marito.

nella sua versione arrabbiata, probabilmente nei confronti di suo marito. Vegeta vestito nella tenuta combattiva della medesima saga che lo vedrà scontrarsi per la prima volta con il rivale.

vestito nella tenuta combattiva della medesima saga che lo vedrà scontrarsi per la prima volta con il rivale. Freezer nel suo stato originale e comodamente seduto nel mezzo di trasporto che utilizza quando non combatte.

nel suo stato originale e comodamente seduto nel mezzo di trasporto che utilizza quando non combatte. Raditz per come si era presentato al fratello e ai guerrieri della Terra all'inizio di Dragon Ball Z.

per come si era presentato al fratello e ai guerrieri della all'inizio di Dragon Ball Z. Kid Buu in tutta la sua minacciosa cattiveria.

in tutta la sua minacciosa cattiveria. Nappa, che sembra essere pronto a fare strage dei suoi avversari, come il povero Yamcha.

Il secondo gruppo, visibile nell'altra immagine, si riferisce invece ai Funko Pop venduti in esclusiva:

Ancora Goten , nella sua versione Super Saiyan però, venduto da Hot Topic .

, nella sua versione però, venduto da . Broly , fresco di canonizzazione nella pellicola a lui dedicata, portato da Galactic Toys .

, fresco di canonizzazione nella pellicola a lui dedicata, portato da . Gohan dal Futuro , con la sua iconica spada, esclusiva di GameStop .

, con la sua iconica spada, esclusiva di . Ed infine Gotenks Super Saiyan di Terzo Livello, in vendita solo per AAA Anime.

Insomma, sembra proprio che ci sia tutta la scelta possibile per chi desideri ampliare la propria collezione di Funko Pop a tema Dragon Ball Z. Quale vorreste acquistare?