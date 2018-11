In arrivo una figure di Erza di Fairy Tail nel suo costume più provocante

Nelle scorse ore è apparsa su Twitter l'immagine di una figure dedicata all'amatissima Erza di Fairy Tail che, siamo sicuri, potrebbe fare la felicità di molti degli appassionati della serie e del personaggio. La statuetta la raffigura infatti in uno dei suoi costumi più peculiari.

Gli appassionati di ogni manga e di ogni serie animata sono sempre alla ricerca di oggetti da collezione che possano arricchire la loro personale raccolta, come è giusto che sia. Ma alcuni prodotti hanno per forza di cose un richiamo maggiore, e i motivi possono essere tra i più vari. Uno di questi, che non necessità certo di spiegazioni, è senza dubbio la figure che è apparsa nelle scorse ore su Twitter, dedicata alla bella Erza di Fairy Tail.

La statuetta sopracitata ha infatti il pregio di ritrarre l'amatissimo personaggio creato da Hiro Mashima in uno dei suoi capi di vestiario più provocanti: quello da coniglietta. Un costume simile si era già visto nel lungometraggio animato dedicato al franchise dal titolo Fairy Tail: Dragon Cry, uscito nel 2017, e ora viene riproposto nel design che il mangaka ha ideato per l'occasione. Come ci informa il post che potete visionare in calce alla notizia, insieme all'immagine in questione, il prototipo sarà mostrato alla Galleria Wang Hobi in questi due giorni.

Che ne pensate? Vi piace? Ne vorreste un esemplare per la vostra collezione? O avreste preferito qualche altra versione della nostra Erza? Fatecelo sapere!

Fairy Tail è un manga shōnen di genere fantasy scritto e illustrato da Hiro Mashima, serializzato per la prima volta in Giappone sulla rivista Shōnen Magazine dal 2 agosto 2006 al 26 luglio 2017. I 545 capitoli della serie sono stati raccolti in 63 volumi tankōbon, pubblicati da Kodansha dal 15 dicembre 2006 al 17 novembre 2017. L'edizione in italiano del manga è stata curata Star Comics, che ha pubblicato il primo volume della serie il 3 gennaio 2008. Una ristampa intitolata Fairy Tail New Edition, con copertine e dialoghi rivisti, è stata pubblicata dal 13 gennaio 2016 sempre da Star Comics. L'adattamento animato dell'opera è invece ancora in corso, e sta raggiungendo la sua fase conclusiva.