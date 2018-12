In arrivo una splendida figure di Shisui Uchiha da Naruto Shippuden

Sta per essere lanciata sul mercato una statuetta raffigurante Shisui Uchiha, il migliore amico di Itachi in Naruto Shippuden. Scopriamo le caratteristiche di questo oggetto e quanto costerà, oltre che una possibile data di lancio.

Naruto Shippuden sarà anche ormai tramontato da un po', ma la sua fama continua a rimanere immutata tra i fan, soprattutto grazie al lavoro di continuità narrativa che sta svolgendo il sequel della serie, Boruto: Naruto Next Generations. La seconda parte del manga originale di Masashi Kishimoto ci ha regalato una grande quantità di personaggi indimenticabili, e, tra i fan, molti sono ancora nell'alno dei preferiti dell'intera cosmologia.

Possedere una statuetta di uno di questi ultimi è, per un appassionato, motivo di orgoglio. Un discorso come questo potrebbe valere anche per quella che, nella prima parte del 2019, arriverà sul mercato americano. Si tratta di una figure, prodotta dallo specializzato YLW Studio, che raffigura il compianto Shisui Uchiha, migliore amico di Itachi Uchiha, che a sua volta, si ricorderà era il fratello di Sasuke.

La sua vicenda, come quella del suo intero clan, è immersa nella tragedia, ma molti lo ricorderanno con affetto, visto il suo personaggio. Shisui era inoltre in possesso di un'abilità oculare unica, che avrà grandi ripercussione sull'intera macro vicenda narrata in Naruto Shippuden. La figure è alta 25 centimetri, lunga 21 e profonda 20, per un peso complessivo di 6 chili. Il prezzo stimato è di 329 dollari americani.

Come potete vedere voi stessi nel post Twitter dell'utente Boruto Explorer (che abbiamo riportato in calce alla presente notizia), si tratta di un oggetto dalle componenti intercambiabili: la testa presenta gli occhi in versione normale o con lo sharingan (l'abilità oculare del clan), le braccia hanno posizionamenti diversi, ed esistono due spade tra cui scegliere. La base, inoltre, può essere sostituita con una in preda alle fiamme, come durante una tecnica che impiega tale elemento..

Cosa ne pensate? Vi piace il personaggio di Shisui e la sua drammatica storia in Naruto Shippuden? Vorreste avere questa figure? Fatecelo sapere nei commenti!