In attesa del debutto di Devilman: Crybaby, gustiamoci questo video dietro le quinte

uscirà nei primi giorni di gennaio 2018 e sarà disponibile per lo streaming per tutti gli abbonati. In attesa della serie revival del celebre manga e anime di, ecco per voi un video dietro le quinte dedicato al making of dell'anime.

Devilman: Crybaby sancisce anche il 50esimo anniversario di Go Nagai nell'industria manga e anime e sarà uno spin-off della leggendaria opera classica del maestro nipponico. In queste ore Science NARU, lo studio di produzione che si è occupato della realizzazione dell'anime, ci mostra un'interessante clip dietro le quinte di Crybaby.

La scena, che vediamo costruita passaggio dopo passaggio - dai semplici sketch per le animazioni, passando alla colorazione fino al prototipo del prodotto finale - ricostruisce la celebre immagine di Amon in chiesa, per tutti coloro che sono curiosi di conoscere nel dettaglio il processo che dà vita alle immagini che vediamo sul piccolo schermo.

Devilman: Crybaby uscirà il 5 gennaio su Netflix in contemporanea mondiale: sarà composto di dieci episodi e sarà disponibile in 190 Paesi, nonché doppiato in 7 lingue differenti e sottotitolato in 23 lingue diverse.

Recentemente Netflix ha rilasciato un trailer e alcune clip dedicate all'attesa serie anime: voi quanto la aspettate?