In caso non abbiate pianto abbastanza, ecco le 'vere' tombe di due morti di One Piece

Il manga e l'anime dici hanno sempre fatto vivere momenti divertenti ed epici, ma qualche volta abbiamo anche pianto. Avvenimenti come, ad esempio, la morte dirimarranno impressi per sempre nella memoria dei fan, che in Giappone potranno trovare un reale omaggio ai due leggendari pirati.

Nell'Universal Studios Japan di Tokyo, infatti, è possibile trovare un parco a tema One Piece: al suo interno ci sono diverse attrazioni dedicate all'opera di Eiichiro Oda, tra le quali le reali riproduzioni delle tombe di Portgas D. Ace e Edward "Barbabianca" Newgate, entrambi deceduti nel corso della saga della Guerra di Marineford.

Come è possibile vedere dalla foto, i due monumenti riproducono fedelmente quelli che vediamo nell'anime e nel manga di One Piece: insomma, un vero e proprio luogo di commemorazione di due dei personaggi più amati dell'opera, protagonisti probabilmente delle morti finora più traumatiche per i fan.

Se, un giorno, visiterete il Giappone e in particolare Tokyo, andrete a porgere i vostri omaggi di fronte alle tombe dei due leggendari pirati di One Piece?