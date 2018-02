In cosa consisterà il prossimo power-up del capitano Monkey D. Luffy di ONE PIECE?

Dal momento che la saga diha posto i pirati dicontro la ciurma di uno dei quattro Imperatori del mondo di, l'attuale forza dipotrebbe non essere abbastanza per risolvere la situazione e riportare a casa la pellaccia.

Qualora stiate seguendo le pubblicazioni nipponiche del manga di ONE PIECE o siate comunque al passo con gli spoiler emersi in rete negli ultimi mesi, sicuramente saprete già che il ragazzo di gomma sta affrontando un avversario incredibilmente potente, leale e ostinato: Charlotte Katakuri, il secondogenito di Big Mom, che tanto ha fatto impazzire gli appassionati del fumetto ideato da Eiichiro Oda.



Un utente Reddit, nelle ultime ore, ha pubblicato un sommario relativo al contenuto del capitolo 894, il quale dovrebbe già essere visionabile nella giornata di domani. Gli spoiler spiegano che Luffy, ancora impegnato contro Katakuri, riuscirà difatti ad assestargli qualche colpo, ma il capitolo vedrà il ragazzo nuovamente alle corde. L’avversario domanderà infatti se Luffy sia infine pronto a rassegnarsi, ma come i fan sanno benissimo, il capitano dei Mugiwara non è solito arrendersi tanto facilmente.



Secondo il sommario, Luffy attiverà una nuova forma del Gear Fourth che dovrebbe chiamarsi “Snakeman”, ma al momento non sono disponibili immagini o informazioni della stessa. Finora il ragazzo ha utilizzato due forme del Gear Fourth: la prima, chiamata Boudman, è stata utilizzata nello scontro con Donquixote Doflamingo, mentre la seconda, detta Tankman, ha permesso al ragazzo di gomma di avere la meglio anche su Charlotte Cracker, uno dei tre potenti Generali dei Dolci di Big Mom (nonché fratello minore dello stesso Katakuri).



Mentre il Boundman permette al corpo del ragazzo una maggiore elasticità, nonché la capacità di rimbalzare, la forma Tankman fortifica invece i suoi muscoli, in quanto si basa sull’Ambizione dell’Armatura. Dal momento che Luffy, durante lo scontro con Katakuri, sta affinando la propria Ambizione della Percezione, è probabile che la terza forma del Gear Fourth si basi proprio su questa.