In Dragon Ball Super 122, Vegeta è stato al centro di un easter egg a tema DBZ!

Lo scorso episodio di Dragon Ball Super ha finalmente posto sotto i riflettori l’orgoglioso, che durante l’arco narrativo del Torneo del Potere non aveva ancora goduto di grandi momenti di gloria, né aveva portato a casa delle vittorie importanti...

Nonostante il Saiyan sia addirittura riuscito a seguire i movimenti di Jiren e a superare la sua impressionante difesa, il guerriero ha riportato una brutta sconfitta, com’era già accaduto al rivale Kakaroth alcuni mesi fa. Ma come i fan più attenti avranno di certo notato, durante lo scontro Vegeta ha però utilizzato una tattica attuata, molto tempo prima, già contro Cell.



Se ricordate, Vegeta e Cell ebbero un paio di scontri in Dragon Ball Z, di cui il secondo terminò con la vittoria dell’Essere Perfetto. Sebbene l’antagonista abbia impartito una brutta lezione al Saiyan, il guerriero, durante il duello, fece ricorso al Final Flash e riuscì addirittura a distruggere una delle sue braccia (poi subito rigenerata). Curiosamente, in quell’occasione Vegeta intimò all’avversario di non cercare di schivare vigliaccamente il colpo - un tecnica che avrebbe anche potuto annientare Cell, se solo questi si fosse trovato in volo e non a Terra. Per non distruggere il pianeta, Vegeta dovette infatti aggiustare la propria mira e come risultato gli fu impossibile centrare in pieno l’ultima creazione del Dottor Gelo.



Nello scorso episodio di DBS, invece, il Saiyan ha caricato il proprio colpo migliore dopo che Jiren il Grigio ha urtato il suo orgoglio, asserendo che non sarebbe mai stato in grado di sconfiggerlo. Proprio come accadde nella battaglia con Cell, Vegeta ha dunque intimato a Jiren di non schivare il colpo, che per tutta risposta si è invece difeso il volto con ambedue le braccia e ha incassato l’attacco in pieno. Peccato che questa volta la tecnica suprema del Principe dei Saiyan non abbia sortito lo stesso effetto della volta scorsa: dopo essere stato momentaneamente atterrato, Jiren ha approfittato della guardia abbassata di Vegeta per colpirlo in pieno ventre con una tremenda tecnica mai vista prima e metterlo KO.



A giudicare dal trailer del prossimo episodio, Vegeta si rialzerà molto presto, e addirittura riuscirà a sbloccare il potere successivo alla trasformazione in SSGSS: che si tratti del famigerato Super Saiyan Blue Full Power già comparso nel manga illustrato dal sensei Toyotaro?