In Dragon Ball Super 129, Goku ha "perfezionato" una tecnica usata contro Kefla!

L'ultimo episodio di, il numero 129, ha visto Goku dell'Universo 7 contro il potentissimo Jiren dell'Universo 11. I due guerrieri si stanno affrontando senza esclusione di colpi: nell'ultimo episodio qualcuno ha notato che Goku ha utilizzato una tecnica già vista contro Kefla.

Nel memorabile duello avvenuto contro Kefla, avvenuto ormai più di dieci episodi fa (eravamo, infatti, intorno agli episodi 114 e 115), Goku ha utilizzato per la seconda volta l'Ultra Istinto per riuscire a battere la potente fusione tra Caulifla e Kale, le due Saiyan del Sesto Universo.

In quell'occasione, come dimostra la GIF che vi segnaliamo in calce, abbiamo visto il nostro eroe sfoderare un pugno e scatenare una violenta onda d'urto, che ha scagliato via la sua avversaria. Ebbene, nell'episodio 129 Goku - sempre in modalità Ultra Istinto, non ancora completato - utilizza quella stessa onda d'urto contro Jiren il Grigio.

Questa volta, però, rispetto all'utilizzo che ne fece con Kefla dell'Universo 6, l'onda d'urto provocata da Goku è incredibilmente più violenta e potente. Non una tecnica trascendentale, certo, ma in ogni caso dimostra quanto Goku - tenendo fede allo spirito di un vero Saiyan - sia cresciuto ulteriormente nel corso del Torneo del Potere, battaglia dopo battaglia, accrescendo e potenziando le abilità che aveva in precedenza.