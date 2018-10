In Dragon Ball Super: Broly avremo Freezer come mai visto prima

Dragon Ball Super: Broly, finito il periodo di gestazione produttiva, scalcia per uscire nelle sale cinematografiche. Visto l'imminente arrivo, al New York Comic Con - che si è svolto la scorsa settimana nella Grande Mela - è stato mostrato un nuovo trailer della pellicola animata, dove si è intravisto un Freezer mai visto prima.

In realtà, non stiamo parlando di una nuova trasformazione, ma bensì della forma base del noto villain senza armatura difensiva. Sin dai suoi esordi, Freezer non ha mai abbandonato la corazza che indossa quando non è trasformato, e alcuni fan si sono sempre domandati che aspetto avesse sotto l'indumento protettivo.

A quanto pare, in Dragon Ball Super: Broly, come potete vedere dall'immagine in calce alla notizia, verrà mostrato Freezer molto tempo prima della quasi totale distruzione della razza Saiyan, e la scena vedrà lo storico nemico del franchise delle Sette Sfere del Drago senza la simbolica armatura (che ripetiamo indossa solo quando mantiene la sua forma base). Il tiranno, nel film, entrerà in contatto con i Saiyan per la prima volta, e i suoi primi passi sul pianeta Vegeta lo mostreranno a "nudo".

Dragon Ball Super: Broly, da ciò che è emerso fino a questo momento, mostrerà gli eventi che hanno portato alla fine dei Saiyan sotto una nuova luce, e riscriverà quasi totalmente le origini di Broly.