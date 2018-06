In ONE PIECE, dopo le rivelazioni di questa settimana, cosa è reale e cosa non lo è?

Nuova settimana, nuove domande per i fan di ONE PIECE. Gli ultimi capitoli del manga creato da Eiichiro Oda hanno ridefinito gli equilibri del mondo per come i lettori lo conoscevano. Ogni nuova uscita ha portato con se nuove domande, ma l'ultimo capitolo pubblicato ieri in Giappone ha lasciato i fan letteralmente a bocca aperta nel finale.

Come abbiamo avuto modo di scoprire in questi giorni, erano molte - davvero molte - le cose che non conoscevamo riguardo i retroscena del Governo Mondiale e dei Draghi Celesti. Il Reverie, che è cominciato nel capitolo di questa settimana, ha dato modo ai lettori di scoprire numerose nozioni riguardo Marijoa e ai rapporti di potere tra le varie forze prese in causa.

Nel capitolo della scorsa settimana (907), abbiamo scoperto del Trono Vuoto, scranno posto all'interno del Castello di Pangea che simboleggia il giuramento dei 20 fondatori del Governo Mondiale a tenere lontana qualsiasi forma di dittatura. Quindi, nessuno può sedersi in questo vero e proprio simbolo di pace, giusto? Sbagliato.

Nell'ultimo capitolo uscito ieri in Giappone, una misteriosa figura chiamata YM (o Imu), presumibilmente la stessa che è entrato nella stanza del tesoro segreto di Marijoa, si è seduta proprio sul Trono Vuoto. Ma non è finita qui, perché i 5 Astri di Saggezza, la massima autorità mondiale, si sono inginocchiati dinnanzi a YM chiamandolo/a "Vostra Altezza".

Tutto ciò indica che il Trono Vuoto non è altro che una bugia, e la cosa ha fatto sorgere dei dubbi nei fan che hanno avuto un'interessante discussione su Reddit riguardo cosa sia reale o meno e sui Cento Anni del Grande Vuoto:

"Stavo pensando che se il Trono Vuoto è una menzogna anche tutto il resto potrebbe esserlo. E se gli antenati dei Nobili Mondiali non avessero effettivamente fondato il Governo Mondiale? Ecco una teoria: il WG è stato creato nei Cento Anni del Grande Vuoto, non dopo, e ciò che le 20 famiglie hanno effettivamente fatto è stato prendere parte alla 'Grande Pulizia', probabilmente uccidendo ogni altra famiglia reale in un Reverie o qualcosa del genere. Ecco perché sono così preoccupati di mantenere la vera storia segreta. Perché la legittimità del loro potere sarebbe completamente distrutta se la verità dovesse mai venire fuori.

In un flashback o simili non è stato menzionato da Rayleigh o da Roger che loro non erano abbastanza forti per poter fare qualcosa dopo aver appreso dello ONE PIECE? Come se sapessero cosa fossero i Cento Anni del Grande Vuoto, ma in realtà non potessero fare nulla al riguardo.

Nel capitolo 507, Robin chiede a Reyleigh se conosce i Cento Anni del Grande Vuoto, e quest'ultimo le conferma che conoscevano l'intera storia. Poi continua dicendo che raccontarle tutta la storia sarebbe irrilevante, perché non sarebbero abbastanza forti per fare qualcosa al riguardo. Afferma anche che pensa che i Pirati Roger e gli studiosi di Ohara potrebbero essere stati troppo frettolosi, e che una volta che i Mugiwara avranno acquisito questa conoscenza naturalmente, questi ultimi potrebbero anche arrivare a una conclusione diversa dalla loro“. Secondo me, Roger ha creduto che la Vera Storia avrebbe generato troppo caos se rivelata, e ha deciso di lasciare il mondo nell'ignoranza. Ma il mondo è cambiato molto da allora, ed è probabilmente molto più caotico e oscuro di quanto non lo fosse 20 anni fa, il che significa che rischiare di rivelare questa informazione sarebbe ora vantaggioso.

Non è che non potessero fare nulla al riguardo, ma trassero le loro conclusioni che li portarono a non poter fare nulla (per quanto ne sappiamo, Shanks che si presenta a Marijoa potrebbe voler dire che sta facendo qualcosa). Ha anche menzionato che potrebbero aver interpretato il significato in modo diverso rispetto agli studiosi di Ohara poiché, mentre la Vera Storia è scritta su quel Poignee Griffe, alcune informazioni circostanziali, come Joy Boy, probabilmente non lo sono.

Questo ha molto senso. Quando guardiamo più da vicino le spade sul Trono Vuoto sembrano congelate, non solo piazzate lì come simbolo. Potrebbe essere successo qualcosa mentre i 20 regni stavano formando l'alleanza del WG e lì si è svolta una grande battaglia. Spiegherebbe anche perché i Draghi Celesti sono così mediocri rispetto ai loro antenati.

Questo è pazzesco. Uno dei commenti ha menzionato il fatto che le immagini di Shirahosi, Barbanera e Rufy sono tutte sprovviste di un occhio. Verso la fine vediamo l'occhio di Ym, forse lui/lei ha un'abilità legata alla vista?"

I commenti continuano, così come le domande, ma per poterne sapere di più dovremo attendere due settimane ancora, perché ONE PIECE è in pausa.