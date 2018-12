In Super Dragon Ball Heroes il Super Saiyan 4 ha incontrato l'Ultra Istinto

Super Dragon Ball Heroes è quel prodotto in cui possono incontrarsi personaggi provenienti da dimensioni che non potranno mai incontrarsi in una serie ufficiale: parliamo di Dragon Ball Super e Dragon Ball GT, i cui guerrieri simbolo (Super Saiyan 4 e Ultra Istinto) si sono finalmente trovati l'uno di fronte all'altro.

Durante il sesto episodio dell'anime promozionale, infatti, Son Goku è finalmente riuscito a sbloccare il Migatte no Gukui per sconfiggere il potente Kanba. Il momento della trasformazione, come sempre solenne, è avvenuto sotto gli occhi di Vegeta, Trunks, Mai e i due Time Patroller, Xeno Goku e Xeno Vegeta.

I due guerrieri, che sono capaci di trasformarsi in Super Saiyan 4, hanno osservato attoniti l'Ultra Istinto. Chiaramente non sono a conoscenza di questo portentoso power up precluso alle creature mortali e la loro reazione è stata di assoluto stupore.

Seppur in modo "indiretto", Super Dragon Ball Heroes ci ha mostrato infine anche l'incontro tra il Super Saiyan 4 e l'Ultra Istinto, ma non ci ha permesso di vederli combattere l'uno contro l'altro. A differenza di come è avvenuto tra SSJ4 vs SSJ Blue, nel primo episodio dell'anime promozionale, è molto probabile però che il Goku di Dragon Ball GT sia costretto a soccombere sotto i colpi del suo "doppelganger" canonico di Dragon Ball Super, se trasformato nel Migatte no Gukui.

Ricordiamo che l'episodio 7 di Heroes uscirà a gennaio.