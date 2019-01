In vendita la riproduzione del Radar Cercasfere di Dragon Ball!

Scopriamo insieme qual è l'ultimo ritrovato in fatto di merchandise per quanto riguarda il franchise di Dragon Ball: su Amazon è disponibile per l'acquisto la riproduzione sotto forma di portachiavi del Radar Cercasfere, protagonista di tante delle avventure create da Akira Toriyama.

Sappiamo bene, in quanto appassionati, che non esiste un limite ai prodotti che il marketing ha portato alla luce per franchise del successo di Dragon Ball. La saga creata dalla mente e dalla penna di Akria Toriayama ha infatti dato origine a una lunga serie di oggetti tra i più eccentrici, legati in un modo o nell'altro all'universo in cui era ambientato.

L'ultimo esponente di questa tendenza è arrivato a disposizione dei fan su Amazon, e ha sicuramente dalla sua parte la forza della nostalgia: stiamo la parlando della riproduzione in formato di portachiavi del Dragon Radar, anche conosciuto in Italia come Radar Cercasfere. Come potete vedere dalle immagini riportate in calce, si tratta di un oggetto che è possibile portare con noi affisso con un gancio alle chiavi o a qualsiasi supporto vogliamo, mentre emette con un tasto il rumore tipico dell'oggetto che ben conosciamo.

Gli appassionati di certo ricorderanno quante volte, soprattutto all'origine della serie, le vicende narrate in Dragon Ball si siano svolte intorno alle indicazioni che questo piccolo oggetto creato da Bulma era in grado di dare, e cioè la posizione approssimativa delle Sfere del Drago sparse per il globo. Questa centralità non ha fatto che accrescere il suo status di simbolo iconico del brand, con il pensiero che spesso ritorna al suo rumore e alle sue luci gialle quando pensiamo a Dragon Ball.

Basti pensare che persino il recente lungometraggio Dragon Ball Super: Broly prende le mosse, nel suo prologo, dalla ricerca delle sfere, che conduce i protagonisti in Antartide alla ricerca delle sfere che Freezer ha trafugato dalla casa di Bulma in cui erano fino a quel momento conservate.

Che ne dite? Comprerete questo Radar Cercasfere al prezzo di 14.99 dollari?

Per chi fosse interessato all'ultima iterazione del franchise di Toriyama, Dragon Ball Super: Broly uscirà in Italia il 28 febbraio per Koch Media e andrà a presentare le voci del cast Mediaset a cui siamo abituati, anche se l'adattamento potrebbe essere più fedele di quanto fino ad ora successo.