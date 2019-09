Inazuma Eleven Ares: l'ultimo Volume del manga debutterà nel mese di ottobre

Inazuma Eleven è generalmente ritenuto uno dei migliori anime sul calcio, e sebbene non abbia riscosso lo stesso successo di Holly & Benji, è comunque riuscito negli anni ad allargare la propria fan base. A tal proposito, l'autore Atsushi Oba ha da poco confermato che la serializzazione di "Ares" si sarebbe conclusa tra poco, nel mese di ottobre.

Inazuma Eleven Ares è l'ultima serie tratta dall'opera originale e si colloca in una linea temporale alternativa rispetto a quella mostrata nella prima stagione dell'anime. In questa linea l'attacco "alieno" non è mai avvenuto e la Raimon, dopo esser stata riconosciuta come la squadra giovanile più forte del Giappone, si preparerà ad affrontare nuovi avversari internazionali.

La serie manga ha iniziato la serializzazione nel gennaio 2018 ed un adattamento anime, sequel degli eventi trattati nel fumetto, ha debuttato ad aprile sotto il nome Inazuma Eleven: The Seal of Orion. L'ultimo numero del mensile CoroCoro Comic di Shogakukan ha rivelato che l'opera, conclusasi lo scorso 14 settembre, vedrà l'uscita di un ultimo Volume nel mese di ottobre 2019.

Con Inazuma Eleven: The Seal of Orion l'opera di Atushi Oba ha raggiunto le otto stagioni complessive, figlie del discreto successo riscosso dall'opera nel territorio giapponese.

