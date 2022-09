Quanto ha incassato ONE PIECE: RED in Giappone? Ecco le cifre da capogiro

L'ultima pellicola di TOEI ANIMATION legata al capolavoro di Eiichiro Oda è intitolata ONE PIECE: RED, un'avventura che finalmente riporta al centro della scena Shanks il Rosso insieme ad un altro misterioso personaggio. Ma quanto sta incassando al botteghino in madrepatria il film?

In attesa che ONE PIECE: RED arrivi in Italia, con l'appuntamento fissato e previsto al prossimo 11 dicembre 2022 grazie ad Anime Factory, nel frattempo il lungometraggio continua la sua distribuzione nel Sol Levante per superare ogni record di TOEI ANIMATION. In poco meno di due mesi, infatti, il film ha richiamato in sala milioni di spettatori per un incasso davvero importante in termini di redditività.

Gli ultimi dati riportati in rete parlando di ben 10.720.000 spettatori accorsi in sala in Giappone, un numero incredibile di utenti che hanno permesso a ONE PIECE: RED di incassare qualcosa come quasi 15 miliardi di yen, circa 103 milioni di euro al cambio attuale. Bisogna ricordare, inoltre, che la pellicola deve ancora compiere il suo debutto in altri Paesi, tra cui anche l'Italia per l'appunto, motivo per cui il risultato finale sarà ben più grande di questo.

E voi, invece, cosa ne pensate del successo dell'ultima fatica ispirata al gioiellino di Eiichiro Oda? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.