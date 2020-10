Altri incassi da record per Demon Slayer, diventerà il film più redditizio in Giappone?

Che sia in formato anime o manga, in merchandising o altri prodotti collaterali, una cosa è sicura: Demon Slayer farà record. Anche aiutato dal recente ritorno in formato anime nelle sale cinematografiche nipponiche, il manga di Demon Slayer ha superato un altro record di ONE PIECE. Ma anche il film sta facendo del suo.

Dopo aver incassato ben 4,62 miliardi di yen nel primo fine settimana, Demon Slayer Movie: Infinity Train dà di nuovo sfoggio della propria forza. Il lungometraggio ha infatti incassato ben 10,7 miliardi di yen e ciò segna un nuovo record. Dopo aver battuto Matrix all'esordio, infatti Demon Slayer è diventato il film ad aver raggiunto più velocemente il traguardo dei 10 miliardi di yen, battendo La Città Incantata del 2001. Tra l'altro, proprio il film dello Studio Ghibli è quello che ha incassato di più nella storia del cinema nipponico.

Questo è un dato molto indicativo perché potrebbe significare che il record di Miyazaki, imbattuto da ben 19 anni, potrebbe essere infranto proprio da Demon Slayer Movie: Infinity Train. Solo il tempo dirà se riuscirà a ottenere questo risultato dato che il brand sembra essere immune da qualsivoglia freno. Il fatto che sia riuscito a ottenere anche il favore del governo giapponese è indicativo del suo successo e del suo contributo.