Gli incassi di Weathering With You a confronto con le uscite al cinema giapponesi

Solamente pochi giorni fa, precisamente il 19 luglio 2019, l'ultimo lungometraggio di Makoto Shinkai, Weathering With You, ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi, venendo distribuito in 359 cinema con un totale di 448 schermi. Ma vediamo ora come sono andati i suoi incassi a confronto con altri film usciti in Giappone.

Di recente abbiamo scritto di come il debutto di Weathering With You sia stato un grandissimo successo commerciale in Giappone, con il box office giapponese che ha rivelato che il film ha staccato 1.159.020 biglietti di ingresso, con un guadagno di 1.643.809.400 yen (circa 13.591.700 euro).

Il guadagno risulta quindi essere il 127,4% del precedente, Your Name, rilasciato nell'agosto del 2016. Si tratta quindi di un grandissimo risultato, dovuto anche all'influenza del successo di Your Name. Nonostante non siamo ancora a conoscenza dell'effettiva qualità del film, che arriverà in Italia il prossimo ottobre, ma possiamo farci un'idea confrontandolo con le nuove uscite giapponesi, che potete trovare nella lista qui di seguito:

Botteghino del fine settimana in Giappone (20-21 luglio 2019)

1 (nuovo). "Weathering With You" - 1,64 miliardi di yen

2 (1). "Toy Story 4" - 3,98 miliardi di yen

3 (2). "Mewtwo Strikes Back: Evolution" 1,29 miliardi di yen

4 (3). "Aladin" - 10,41 miliardi di yen

5 (4). "Spider-Man: Far From Home" - 2,68 miliardi di yen

6 (nuovo). "Child's Play" - 100 milioni di yen

7 (nuovo). "Tokyo Ghoul 【S】" - 110 milioni di yen

8 (5). "Diner" - 900 milioni

9 (6). "The Fable" - 1,63 miliardi di yen

10 (8). "Uta no Prince-sama The Movie: Maji LOVE Kingdom" - 1 miliardo di yen

Purtroppo, sembra che il nuovo lungometraggio di Tokyo Ghoul sia stato un fallimento e siamo curiosi di vedere il confronti con altri film importanti come Spider-Man: Far From Home.