Incendio Kyoto Animation: recuperati i dati dai server e donazioni oltre il miliardo

L'incendio alla Kyoto Animation, oltre alle vite di 35 persone, sembrava aver distrutto completamente anche tantissimi dati conservati all'interno dell'azienda. Ciò significava che certi lavori non potevano più essere reperibili o sfruttabili in qualunque modo, ma sembra che ci siano nuove informazioni sulla questione.

Le notizie riportate dai quotidiani nipponici di lunedì 29 luglio hanno svelato che alcune illustrazioni ed altro materiale d'animazione sono stati recuperati da un data server situato al primo piano dell'edificio dello Studio 1 della Kyoto Animation. Daisuke Okeda, avvocato dello studio, ha rivelato al pubblico che i dati sono stati recuperati senza alcun danno.

A quanto pare, il server si trovava in una stanza completamente isolata e avvolta dal cemento, pertanto è riuscito a mantenere le sue funzionalità nonostante l'atroce incendio. Non si sa ancora quali siano i dati recuperati dai server, tenendo anche in conto che c'era tanto materiale cartaceo e fisico che sicuramente è rimasto distrutto.

Inoltre, il Mainichi Shimbun ha aggiornato lo status sulle donazioni per la KyoAni che stanno arrivando da tutto il mondo: secondo il quotidiano, hanno superato la cifra di un miliardo e 200 milioni di yen, equivalenti a circa 9 milioni e 900 mila euro. Ora per la Kyoto Animation non resta che combattere e tornare a galla nel mondo dell'animazione.