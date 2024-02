Incompiuti! I migliori manga che (per ora?) non hanno trovato una fine

Viviamo in un mondo in cui opere come Dragon Ball, One Piece e Naruto offrono sempre nuovi contenuti ai fan con anime, manga, spin-off, videogiochi e altro. Purtroppo, esiste anche l'altra faccia della medaglia: manga che sono considerati dei cult o dei capolavori e che non hanno ottenuto ancora un finale. Quali sono i più importanti?

Berserk

Uno dei manga più influenti ed impattanti di sempre. L'opera, originariamente creata dal compianto Kentaro Miura, sta continuando grazie al team che ha sempre lavorato con l'autore e grazie ad un caro amico del mangaka, Koji Mori. Nonostante ciò, purtroppo, non c'è pace per Berserk che è andato in pausa da un po' e ancora non sappiamo quando il cupo racconto del tormentato spadaccino chiamato Guts raggiungerà una conclusione.

Hunter x Hunter

Il manga di Togashi è stato così rilevante da aver influenzato Kishimoto con Naruto e così ben costruito da rivaleggiare, nei tempo d'oro, con One Piece. Il viaggio degli Hunter ci ha regalato momenti emozionanti e battaglie entusiasmanti come quella contro Meruem, forse il miglior villain di Hunter x Hunter e di sempre nei manga shonen. I problemi di schiena di Togashi, però, hanno impedito al mangaka di dare regolarità alla pubblicazione dei nuovi capitoli e il finale dell'opera appare ancora lontano.



Vagabond

Per molti il miglior manga di Takehiko Inoue - autore del famosissimo Slam Dunk -, Vagabond è la storia di un giovane spadaccino con il sogno di diventare il più competente utilizzatore di spada al mondo. Caratterizzata da disegni pazzeschi e da personaggi profondi e memorabili, quest'opera non riceve nuovi capitoli da diverso tempo e non si sa se verrà mai concluso da Inoue.



Nana

Un'altra opera tristemente incompiuta è Nana di Ai Yazawa. Le vicende di due giovani donne alla ricerca del proprio posto nel mondo hanno appassionato i fan per anni, ammaliati da un tratto di disegno molto particolare e colpiti da una storia che sa lasciare il segno.