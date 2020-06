L'incorreggibile Lupin III: i migliori episodi della terza serie del ladro con giacca rosa

Monkey Punch a fine anni '60 diede vita al ladro gentiluomo Lupin III il cui manga, inizialmente programmato per essere una serie breve, divenne spropositatamente famoso. Da lì nacquero diverse serie animate: si partiva con la prima serie anime di Lupin III, seguita diversi anni dopo da una seconda e terza serie.

Dopo averlo visto con giacca verde e rossa, la terza serie di Lupin III ci presentò un ladro in giacca rosa con un character design particolarmente rivisto. Purtroppo non ricevette la stessa accoglienza dei suoi predecessori e nonostante i piani iniziali fu fermata all'episodio 50. Ecco quali sono gli episodi più meritevoli di essere visti di questa serie di Lupin III.

L'episodio 7, con l'assassino Garve che vuole uccidere Fujiko dopo che questa l'ha tradito diversi anni prima durante un colpo. Garve sembra invulnerabile sia alle pistole che alla spada di Goemon, quindi Lupin dovrà trovare un altro modo per sconfiggerlo.

L'episodio 18: un'aspirante star di Broadway inizia a lavorare con Lupin per derubare un casinò durante il compleanno del suo proprietario. Un episodio di Lupin in piena regola con comicità e colpi da ladro.

L'episodio 27, con Jigen che si riunisce con una vecchia fiamma mentre il resto del gruppo agisce su un'altra missione. Un episodio che mischia politica e misteri.

Sicuramente è una delle serie meno riuscite di Lupin III che in Italia rimarrà storica per la sigla di Enzo Draghi. Dopo questo anime, Lupin III tornerà con una nuova serie soltanto in periodi più recenti con l'avventura italiana del 2015.