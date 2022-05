L'incredibile crescita dell'industria dei manga secondo due esperti del settore

La pandemia globale ha influito pesantemente su molte industrie, andando a cambiare la vita di altrettante persone, le quali in pieno lockdown hanno riscoperto o si sono avvicinate a nuove passioni. Tra queste, oltre all’enorme popolarità raggiunta da servizi in streaming, è emersa l’attenzione rivolta ai manga.

Nel corso degli ultimi anni i manga sono diventati un prodotto estremamente seguito, e nel 2020 è stato registrato un enorme incremento nelle vendite a livello mondiale. Nonostante la crisi della carta riscontrata da molte case editrici infatti, i lavori di mangaka e autori oltreoceano continuano a rappresentare una fetta di mercato non indifferente, del quale hanno voluto discutere anche Ben Applegate e Mark DeVera.

Applegate, direttore dei servizi editoriali alla Penguin Random House, ha spiegato come l’industria dei manga secondo la sua visione continuerà ad assumere una certa rilevanza. “Il COVID ha certamente portato nuovi fan ad entrare nelle community online, a vedere anime e leggere manga e ha probabilmente portato chi era già appassionato a leggere di più. Non credo che torneremo ai livelli del 2019”, così ha commentato il direttore, prima di specificare: “mi azzardo ad anticipare che le vendite dei manga si stabilizzeranno nel mezzo, molto più vicino ai livelli del 2021 piuttosto che a quelli del 2019”, andando poi a ribadire come il 2020 abbia rappresentato un risultato mai raggiunto prima.

Stando invece a DeVera, direttore di marketing e delle vendite alla Yen Press, molti generi prima di nicchia hanno avuto la possibilità di emergere grazie al maggior interesse causato dalla pandemia, e questo ha ovviamente portato ad un’importante crescita del settore in generale. “C’è stato un significativo interesse ritrovato nei confronti degli Shojo e dei Boy’s Love solo per fare qualche esempio. Prevedo che sempre più categorie troveranno i propri lettori nel nostro territorio.”

Qual è la vostra opinione riguardo la crescita del settore dei manga? Avete letto o seguito già serie dallo scoppio della pandemia?