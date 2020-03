Un incredibile Godzilla emerge dagli artwork rifiutati per un film del brand

In questi giorni sembra che Godzilla stia ricevendo una nuova luce. Con l'uscita del primo film targato Hollywood dedicato al kaiju, infatti il frachise sembra essersi trovato in difficoltà, e sono servite numerose altre pellicole per riconquistare la passione da parte del pubblico per questo brand nato in Giappone nel 1954.

Tuttavia di recente sono emersi degli artwork molto interessanti, disegnati per il film del 1998 e scartati dai produttori. Nel post che trovate in calce alla notizia, l'utente @SuperWoodyAndM1 aveva condiviso i 2 disegni di Godzilla e di quello che sarebbe stato il suo "nemico" da affrontare, il Grifone.

Il fan aveva pubblicato queste immagini commentando positivamente i bozzetti preparatori di un film che sarebbe stato, secondo la sua opinione, migliore di quello pubblicato da Hollywood nel 1998, sottolineando la bellezza delle illustrazioni fatte da Ricardo Delgado e Carlos Huante. Lo stesso Delgado, che ricordiamo aver pubblicato una serie di volumi per la Dark Horse Comics, ha successivamente risposto al tweet, definendo i mostri come "magnificamente realizzati".

Per quanto riguarda i disegni sono stati realizzati con una cura impressionante per i dettagli, conservando la forma ed il design originale di Godzilla e dando al Grifone un aspetto minaccioso e una taglia in grado di tenere testa al mostro protagonista. Sarebbe interessante un giorno magari vedere un fumetto dedicato al kaiju con le idee che questi due artisti avevano in mente, e che sono state, purtroppo, scartate.

Ricordiamo che Godzilla ha avuto anche trasposizioni anime, tra cui il film Godzilla Planet Eater e che in diverse occasioni è stato protagonista di fan art legate al mondo manga, come questo simpatico crossover con l'universo di Dragon Ball.