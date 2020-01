Incredibile da Hollywood, confermata a sorpresa la serie tv live action di Steins;Gate

In occasione dell'evento serale "Science ADV Live S;G 1010th Anniversary", organizzato dalla casa di sviluppo giapponese 5bp per festeggiare il decimo anniversario di Steins;Gate, è stata rivelata l'esistenza di un nuovissimo adattamento televisivo live-action per la serie, realizzato dal celebre studio hollywoodiano Skydance Television.

Tra le poche informazioni disponibili è stato confermato che il nuovo adattamento sarà una serie televisiva, composta da un numero ancora imprecisato di episodi. Skydance Television, sottoetichetta di Skydance Media in carica delle produzioni tv, ha già lavorato negli ultimi anni a show del calibro di Altered Carbon, Jack Ryan e Grace and Frankie. La serie sarà trasmessa in streaming globale, dunque si presume che il distributore possa essere uno tra Netflix e Amazon Prime Video.

Tra le altre novità l'evento ha anche confermato che la visual novel Steins;Gate 0 Elite è attualmente in lavorazione ed è stato presentato un nuovo video per Anonymous;Code, videogioco per PS4, PS Vita e Nintendo Switch arriverà in arrivo prossimo inverno. Potete dare un'occhiata alla preview cliccando sul link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di dare un'occhiata a questo nuovo adattamento occidentale? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto inoltre, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione dell'anime di Steins;Gate.