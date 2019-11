Incredibile a Tokyo, successo stellare per la prima riproduzione ufficiale 1:1 di Mewtwo

Successo stellare per la prima rappresentazione ufficiale di Mewtwo comparsa due giorni fa a Shibuya, Tokyo, più precisamente al Pokémon Center del centro commerciale Shibuya Parco. In calce potete dare un'occhiata al video di un fan, diventato virale in appena due giorni con più di 4 milioni di visualizzazioni e oltre 60,000 retweet.

Il Pokémon Center è arrivato in concomitanza con il primo negozio ufficiale di Nintendo in Giappone, chiamato Nintendo Tokyo. Incredibilmente infatti, l'immensa compagnia giapponese non possedeva sino a ieri alcun negozio del genere in terra nipponica.

Il progetto Nintendo Tokyo venne presentato lo scorso febbraio, quando la compagnia affermò che avrebbe aperto un negozio a Shibuya dove avrebbe venduto console, videogiochi, action figure e molto altro. È stato inoltre affermato durante l'inaugurazione che nei prossimi mesi lo store sarà teatro di alcuni eventi speciali.

Il nuovo Pokémon Center d'altro canto ha attratto per due giorni di fila visitatori da tutta Tokyo grazie alla bellissima incubatrice di Mewtwo, il Pokémon leggendario della prima generazione dei giochi Nintendo. Il video visibile qui sotto è stato condiviso da Tokyo Fashion e di conseguenza è diventato virale in pochissime ore, rimbalzando da un profilo all'altro su Twitter e Instagram.

Noi intanto vi ricordiamo che è stato recentemente trasmesso il secondo episodio di Pokémon 2019 e che potete dare un'occhiata alle reazioni dei fan cliccando su questo link.